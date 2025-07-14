Режиссер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 194 0

О его смерти сообщил актера Дмитрий Харатьян.

Режиссер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В возрасте 68 лет ушел из жизни актер, режиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз. Об этом стало известно в понедельник из сообщения телеканала «Россия-Культура», которое цитирует слова актера Дмитрия Харатьяна.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодоне, который находится в Украинской ССР. В 1980 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. С 1979 по 1987 год Юрий Мороз работал в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола.

Юрий Мороз впервые появился на экране в историческом фильме «Юность Петра» и «В начале славных дел», снятых режиссером Сергеем Герасимовым. Широкую известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Он стоял у истоков создания Ассоциации молодых кинематографистов. Мороз был женат на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака с Мариной Левтовой у него есть дочь, также ставшая актрисой, — Дарья Мороз. Кроме того, Юрий Павлович является крестным отцом Ивана Харатьяна, сына актера Дмитрия Харатьяна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера Александр Митта.

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