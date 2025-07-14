Работающим пенсионерам в августе повысят пенсии

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 21 0

Доцент Балынин: работающих пенсионеров в августе ждет прибавка

+Работающим пенсионерам в августе повысят пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Перерасчет коснется тех, кто продолжал трудовую деятельность в 2024 году.

Работающим пенсионерам в августе повысят пенсии, перерасчет будет беззаявительным. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Увеличение выплат коснется тех пенсионеров, кто продолжал работать в 2024 году.

По словам эксперта, никаких заявлений подавать не надо, потому что если пенсионер работает, на него продолжают уплачиваться страховые взносы. Также продолжают формироваться пенсионные права.

«Размер увеличения страховой пенсии для каждого пенсионера будет индивидуальным. При этом максимально возможная сумма увеличения составляет 437,07 рублей», — отметил Балынин.

Отмечается, что у Соцфонда есть все необходимые данные для того, чтобы провести перерасчет. Доцент подчеркнул: если пенсионерам будут поступать какие-либо звонки и сообщения по поводу повышения выплат, пришлют какие-то ссылки и попросят пройти по ним, следует проявить бдительность. Так работают мошенники.

Ранее 5-tv.ru писал, какими тремя способами можно увеличить пенсию.

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