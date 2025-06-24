«Сохранить и приумножить»: три способа увеличить пенсию

В 2024 году средняя пенсия в стране составила почти 21 тысячу рублей.

По данным Росстата, в 2024 году средняя пенсия в стране составила 20 964 рублей. Профессор кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Марина Седова рассказала aif.ru, какие способы существуют, чтобы не только сохранить, но и приумножить размер пенсии.

По словам эксперта, существует целых три легальных способа сделать это. Первый — регулярно вносить деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), второй — получать больше специальных баллов, а третий — использовать материнский капитал.

«Договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) позволяет человеку в старости получать больший доход», — отметила Седова, рассказывая про первый способ «заработка».

Профессор отметила, что, к сожалению, в итоге точный размер такой пенсии определить нельзя. Однако, если человек станет рано и регулярно вносить денежные средства в негосударственный пенсионный фонд, то, ожидаемо, выплаты будут большими.

Так, например, мужчина, родившийся в 1985 году, ежемесячно перечислявший в фонд десять тысяч рублей в течение 20 лет при условии, что первоначальный взнос тоже составил десять тысяч рублей, в будущем может получать чуть больше 41 тысячи рублей.

Второй способ — направить на пенсию маткапитал. Марина Седова рассказала, что обычно, как правило, семья тратит полученные от государства деньги на улучшение жилищных условий. Но за счет этих средств можно также сформировать накопительную пенсию мамы.

Например, женщина, которой исполнилось 55 лет, в течение десяти лет будет получать ежемесячные выплаты. В 2025 году сумма маткапитала за первого ребенка составляет больше 690 тысяч рублей, а это значит, что ежемесячно мама ребенка может получать около шести тысяч рублей. Чтобы получать эти выплаты, необходимо оформить соответствующее заявление в МФЦ или на «Госуслугах».

Последний, третий способ увеличить пенсию, заключается в том, чтобы накопить достаточное количество пенсионных баллов. В этом случае максимальную сумму получают, те у кого высокая зарплата. В 2025 году, например, на десять баллов могут рассчитывать люди с ежемесячным доходом около 230 тысяч рублей.

Пенсию по старости можно оформить, если человек достиг пенсионного возраста, накопил 15 лет страхового стажа, а также имеет 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллы. — Прим.ред. ).

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