В России отключений мобильного интернета станет меньше

Обсуждение введения новых правил отключения мобильного интернета в последние месяцы стало актуальной темой для бизнеса и Минцифры. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщили высокопоставленные чиновники и представители одной из сотовых компаний.

В настоящее время решения по отключению связи принимаются местными органами власти, региональными управлениями МЧС и другими официальными лицами и структурами, причем такие требования часто бывают непоследовательными, как отмечалось в источниках.

«До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности ФСБ. Это было стандартной практикой — например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», — пояснил один из собеседников, имеющий отношение к работе сотовых операторов.

К примеру, перед Днем Победы гражданам сообщали о возможных ограничениях в использовании мобильного интернета. Во время Петербургского международного экономического форума жители города и области столкнулись с проблемами в связи с мобильной связью, что власти объяснили мерами безопасности.

Связь также отключается из-за атак дронов на ключевые объекты, в том числе аэропорты. Так, с 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов российскими авиакомпаниями в целях обеспечения безопасности, и 88 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, а 1,9 тысячи рейсов задержаны.

По словам источника «Известий», в настоящее время технические специалисты операторов находятся под давлением из-за множества запросов на отключение, поступающих от не уполномоченных на это местных руководителей.

Эти обращения необходимо отправлять в Москву для проверки и составления планов отключения, что занимает время и затрудняет оперативную блокировку связи в критических точках. В результате возможны случаи, когда связь отключается в нецелесообразных местах.

Система упорядочивания процесса отключения связи способствовала бы минимизации ненужных отключений для пользователей и облегчению работы для операторов, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Он также подчеркивает, что создание единого органа, через который операторы будут получать предписания, поможет оптимизировать процесс и быструю передачу проверенной информации.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперт назвал вероятные причины отключения мобильной связи в Москве.