Эксперт назвал вероятные причины отключения мобильной связи в Москве

«Сбои» в работе мобильной связи и интернета наблюдались у ряда операторов в РФ 5 мая.

Мобильную связь в Москве могли отключать, чтобы вызвать затруднение наведения вражеских беспилотников. Об этом изданию Газета.ру рассказал глава департамента расследований компании по проверке уязвимости бизнеса и защите от утечек данных Игорь Бедеров.

«Дроны ориентируются по данным GPS. В Москве и в других крупных городах РФ… осуществляется… подмена истинного сигнала спутника более мощным ложным, в результате чего плохо работает навигация… Но геолокация может определяться также… по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи. Поэтому глушение мобильной связи вместе с интернетом способно затруднить наведение дрона», — объяснил эксперт.

Также глушение сигнала, добавил Бедеров, может помешать приведению в действие взрывных механизмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что детонация пейджеров произошла в Ливане. По данным Минздрава страны, более 2,8 тысячи человек были ранены, восемь погибли. В пресс-службе ливанского движения сообщили, что взрыв электронных устройств унес жизнь одного ребенка и двух сотрудников «Хезболлы».