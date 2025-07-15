Американец Дэниэл Ричард Мартиндейл получил паспорт гражданина РФ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Он назвал Россию своим домом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дэниэл Ричард Мартиндейл, уроженец Нью-Йорка, США, стал гражданином России и был награжден орденом Донецкой Народной Республики (ДНР) за помощь в проведении специальной военной операции.

В период с 2022 по 2024 год житель подконтрольной киевскому режиму территории предоставлял российской стороне информацию о местонахождении подразделений боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ноябре 2024 года он был эвакуирован из зоны боевых действий.

В ходе мероприятия выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что действия Мартиндейла способствовали успеху российских военных в освобождении Курахово.

«Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад. Россия — это не только мой дом, но и моя семья», — сказал сам американец после получения паспорта.

В ноябре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что Мартиндейл сообщил, что в течение двух лет предоставлял информацию для Российской Федерации. Эти данные неоднократно применялись для нанесения ударов по инфраструктуре, военной технике и личному составу украинской армии.

Кроме того, Мартиндейл рассказал, что украинские военные не видят смысла в продолжении боевых действий.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Германия передаст Украине американские системы Patriot
13:05
Российские военные освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР
12:58
Трамп: США сможет вернуть 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину
12:45
Поиски пропавшего вертолета Ми-8 продолжаются в Хабаровском крае
12:34
Средний возраст — десять лет: автопарк такси в России сильно устарел
12:22
Здание рухнуло на людей в Тбилиси

Сейчас читают

Скармливают ложь: Киев передает Трампу неверные данные о происходящем на фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025