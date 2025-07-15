Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область возросло до 27 человек
Повреждено более 100 квартир.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков
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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронежскую область возросло до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал он в Telegram-канале.
Как сообщил Гусев, 14 человек, среди которых четверо несовершеннолетних, были доставлены в больницу, остальным помощь была оказана амбулаторно. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Глава региона добавил, что трем семьям потребовалось размещение в ПВР. Их разместят в санатории, расположенном в центре Воронежа. Остальные же решили остаться у своих родственников.
По информации, предоставленной мэром Воронежа Сергеем Петриным, в результате атаки ВСУ оказались повреждены более 100 квартир, семь жилых домов и одно хозяйственное строение. Также известно о 14 автомобилях, которые получили повреждения.
По факту произошедшего Следственным комитетом РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах.
Согласно информации ведомства, не менее 15 беспилотников самолетного типа, оснащенных взрывными устройствами с высокой поражающей способностью, были запущены украинскими националистами в сторону объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов Воронежской области.
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