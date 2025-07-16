Саперы нового поколения: лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Саперы «Днепра» отрабатывают разминирование территории с помощью БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Бойцы учатся обнаруживать и обезвреживать мины с помощью беспилотников.

Саперы группировки войск «Днепр» активно совершенствуют свои навыки на полигоне в Запорожской области. В частотности, они учатся работать с беспилотниками коптерного типа. Это необходимо для повышения эффективности и безопасности расчистки маршрутов для техники и штурмовых групп. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Каждый день саперы находят и обезвреживают мины и другие опасные предметы, установленные боевиками ВСУ. Беспилотники помогают им разведывать местность, выявлять минные поля и опасные участки с безопасного расстояния. Это значительно снижает риски.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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