В поездах РЖД полностью пропадут гравитационные туалеты

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

Также исчезнет понятие «санитарная зона».

В поездах РЖД полностью пропадут гравитационные туалеты

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В поездах компании «Российские железные дороги» (РЖД) полностью пропадут вагоны с гравитационными туалетами и исчезнет понятие «санитарная зона» в течение следующих нескольких лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

По его словам,  если сейчас вагоны с таким оборудованием приходится использовать, то это происходит лишь в рамках разовых перевозок, а также при необходимости резервных.

При этом Колесников добавил, что чаще всего РЖД ставит вагоны с биотуалетами и современными санузлами.

До этого, 8 июля, исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин сообщил, что Министерство транспорта России считает ключевой задачей обеспечить комфорт многодетных семей на транспорте. Он подчеркнул, что им должно быть комфортно при поездках на поездах, автобусах или полетах на самолетах.

Ранее, писал 5-tv.ru, РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство. Для улучшения сервиса пассажирам РЖД может внедрить VK Мессенджер в целях коммуникации.

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