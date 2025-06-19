РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 53 0

Соглашение о сотрудничестве было подписано на полях ПМЭФ-2025.

РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
ПМЭФ 2025

Представители холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) и платформы VK запланировали совместное развитие цифровых сервисов. Об этом стало известно во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором гендиректоры компаний Владимир Кириенко и Олег Белозеров подписали соответствующий договор.

В сфере взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) партнеры будут развивать системы на базе платформы для налогового мониторинга VK Tax Compliance, включая интеграцию с государственной системой АИС «Налог-3».

Для повышения эффективности собственных операций РЖД планирует использовать высокопроизводительное решение Tarantool от VK Tech. Эта технология, выступая как middleware, призвана значительно ускорить обработку данных и сократить время транзакций в новой системе продаж билетов АСУ «Экспресс».

Чтобы улучшить сервис для пассажиров, РЖД может внедрить VK Мессенджер для коммуникации, а также маркетинговую платформу VK CXhub. Ожидается, что эти инструменты позволят расширить онлайн-продажи и персонализировать клиентский опыт. Продолжится и совместная работа по импортозамещению ИТ-инфраструктуры РЖД на основе решений VK Tech.

Это включает внедрение корпоративной почты VK WorkSpace, организацию хранения данных с использованием S3-совместимой технологии и применение аналитического инструмента VK Process Mining для оптимизации бизнес-процессов.

Кроме того, партнеры намерены расширить использование образовательных и социальных сервисов VK, интегрировав их возможности в социально-кадровую платформу РЖД для сотрудников компании. Это сотрудничество ознаменует новый этап цифровой трансформации РЖД, где технологии VK станут драйвером повышения операционной эффективности, качества сервиса и выполнения задач технологической независимости.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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