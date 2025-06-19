РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство

Соглашение о сотрудничестве было подписано на полях ПМЭФ-2025.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Представители холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) и платформы VK запланировали совместное развитие цифровых сервисов. Об этом стало известно во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором гендиректоры компаний Владимир Кириенко и Олег Белозеров подписали соответствующий договор.
В сфере взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) партнеры будут развивать системы на базе платформы для налогового мониторинга VK Tax Compliance, включая интеграцию с государственной системой АИС «Налог-3».
Для повышения эффективности собственных операций РЖД планирует использовать высокопроизводительное решение Tarantool от VK Tech. Эта технология, выступая как middleware, призвана значительно ускорить обработку данных и сократить время транзакций в новой системе продаж билетов АСУ «Экспресс».
Чтобы улучшить сервис для пассажиров, РЖД может внедрить VK Мессенджер для коммуникации, а также маркетинговую платформу VK CXhub. Ожидается, что эти инструменты позволят расширить онлайн-продажи и персонализировать клиентский опыт. Продолжится и совместная работа по импортозамещению ИТ-инфраструктуры РЖД на основе решений VK Tech.
Это включает внедрение корпоративной почты VK WorkSpace, организацию хранения данных с использованием S3-совместимой технологии и применение аналитического инструмента VK Process Mining для оптимизации бизнес-процессов.
Кроме того, партнеры намерены расширить использование образовательных и социальных сервисов VK, интегрировав их возможности в социально-кадровую платформу РЖД для сотрудников компании. Это сотрудничество ознаменует новый этап цифровой трансформации РЖД, где технологии VK станут драйвером повышения операционной эффективности, качества сервиса и выполнения задач технологической независимости.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал Решетников об угрозе переохлаждения экономики.
- 20 июн
- Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
- 20 июн
- Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
- 19 июн
- Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
- 19 июн
- Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
- 19 июн
- Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
- 19 июн
- Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
- 19 июн
- Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»
- 19 июн
- Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно
- 19 июн
- «Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области
- 19 июн
- Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
80%
Нашли ошибку?