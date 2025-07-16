Жара, пыль и перевороты: «Шелковый путь» проходит суровые степи Монголии

Гонщиков ожидает новое испытание: кольцевой этап длиной более 200 километров. Маршрут, пролегающий по каменистым тропам, обещает стать одним из самых живописных на всем пути.

В Улан-Баторе сегодня стартует новый кольцевой этап ралли «Шелковый путь». Участникам легендарной гонки предстоит пройти свыше 200 километров. Монголия встретила спортсменов жарой за 30 градусов. Раскаленные пыльные трассы в степях добавили экстрима.

Выдержать такое испытание смогли не все. Победу в четвертом этапе одержал экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер». Но в общем зачете лидирует Сергей Вязович на МАЗе.

Сильнейших разделяют считанные минуты. Поэтому самые зрелищные заезды еще впереди. Вместе с пилотами легендарный «Шелковый путь» покоряет и корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Там, где сотни лет назад проходили торговые караваны, по бескрайним просторам Монголии сегодня прорывается новый «Шелковый путь». Путь для экипажей и гонщиков — участников международных соревнований по ралли-рейдам.

Двести с лишним километров спецучастка: хитросплетение поворотов, сухие русла и холмистая степь между сопками — здесь каждый маневр должен быть выверен.

Воздух раскален до 30 градусов, трасса парит от зноя. Впереди — лабиринт из сотен троп, но правильный путь к финишу только один. Поднимая вверх клубы пыли, гонщики очень быстро проходят равнинный участок дистанции.

Роман Русинов из команды G-Drive Racing настоящий один из самых опытных гонщиков здесь. Но даже он признается — трасса очень коварная. Вынуждала пилотов не только сбрасывать темп, и даже полностью останавливаться.

«Было огромное количество обгонов, и у нас сегодня раз в 10 нам приходилось останавливаться, пропускать кого-то, пытаться кого-то догнать, обогнать. То есть, когда у тебя огромное количество пыли на 300-400 метров, ты ничего не видишь. Когда ты ничего не видишь, попасть в огромную яму — это буквально две секунды. Поэтому у нас стратегия была сегодня: не вижу — не еду», — сказал пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов.

Увы, для коллеги Русинова по команде, Анастасии Нифонтовой, ралли-марафон окончен. Шла второй, но в итоге выбыла из гонки, когда после переворота выбрала неверную тропу.

Монгольская земля устроила гонщикам суровое испытание: грузовики слетали с трассы, пара мотоциклов и машина команды GAZ RAID SPORT лишились колес. Последняя прямо перед финишем.

После этапа мы встретились с пилотом Михаилом Шкляевым. Машину быстро починили и подготовили к следующему старту.

«Я удивился — я когда сегодня к вам подошел, вы это колесо пытаетесь обратно перетащить, но самое главное, все это делаете с улыбкой», — отметил корреспондент.

«Если без юмора относиться к этому, как к трагедии, например, тогда лучше вообще не ездить», — сказал пилот команды GAZ RAID SPORT Михаил Шкляев.

И Михаил знает, о чем говорит, в автоспорте он с 1987 года. Начинал с «Жигулей» и «Волги», а потом пересел на тяжеловесов. На этой машине исколесил Африку, три раза Китай, Монголию.

«Монголия она характерна тем, что либо пески, либо степные дороги с хорошими промойнами, которые не видно даже на расстоянии 50-100 метров. Ну, надо, на мой взгляд, слушать своего штурмана и верить легенде, которую предоставили организаторы, потому что по-другому никак», — сказал пилот команды GAZ RAID SPORT Михаил Шкляев.

Пришлось сбавить темп и экипажу команды URAL MOTORSPORT, но не из-за пыли. Пилот Алексей Попов, восстановившийся после перелома спины, почувствовал последствия старой травмы.

«Она разболелась сильно, приходилось сбавлять темп. Темп сбавляешь, получается еще больше боли, так скажем. И ехал, стиснув зубы, для меня лично, поэтому сильно отстали, так скажем», — сказал пилот команды URAL MOTORSPORT Алексей Попов.

Сегодня гонщиков ожидает новое испытание: кольцевой этап длиной более 200 километров. Маршрут, пролегающий по каменистым тропам, обещает стать одним из самых живописных на всем пути.