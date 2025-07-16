Оман и Мьянма смягчили правила въезда для россиян

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Отдых за границей для граждан РФ становится доступнее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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Два зарубежных курорта смягчили правила въезда для россиян.

Накануне наша страна подписала соглашение о взаимной отмене виз с Оманом. Оно вступает в силу с 18 июля. Срок пребывания без дополнительных разрешений в обоих государствах составит до 30 дней.

На юго-востоке Азии безвизовый режим еще на год продлила Мьянма. Без пограничных формальностей на побережье Бенгальского залива туристы смогут провести целый месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких странах можно отдохнуть без визы.

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