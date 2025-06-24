Турция в топе: экономист рассказал, в каких странах можно отдохнуть без визы

Раннее бронирование и пакетные туры могут существенно снизить расходы на отдых.

Для россиян до сих пор существует ряд стран, в которых можно отдохнуть без визы даже в 2025 году. Об этом изданию Life.ru рассказал экономист, член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

«В 2025 году путешествовать из России можно во множество стран, не оформляя заранее визу. Это направление остается актуальным на фоне ограничений, действующих в ряде западных государств. Самые востребованные маршруты без пересадок — Турция, ОАЭ, Сербия, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Казахстан», — отметил эксперт.

Паулаускас подчеркнул, что во все эти страны доступны прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Сочи. Самые популярные места Турции, по словам эксперта, это Анталия, Стамбул и Аланья. Въезд в эту страну для россиян максимально прост: необходим лишь заграничный паспорт, действительный более 120 дней с момента выезда, и обратный билет. Аналогичные требования действуют для Сербии, ОАЭ и стран ближнего зарубежья.

В то же время специалист предупредил о различиях в правилах въезда, поскольку срок пребывания в большинстве стран ограничен 30, 60 или 90 днями в течение 180 дней. Нарушение визового режима наказывается штрафом или депортацией. Кроме того, от визитера могут потребовать подтверждение брони отеля или медицинскую страховку. К тому же безвизовый режим не дает права на работу, даже удаленную.

Также экономист отметил, что раннее бронирование и пакетные туры могут существенно снизить расходы на отдых.

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