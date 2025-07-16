Трое мирных жителей ранены в результате атаки боевиков ВСУ на Горловку

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Также серьезно пострадала городская больница.

Горловка атака всу пострадавшие

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате обстрела, который был осуществлен боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке, населенному пункту в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадали трое мирных граждан. Об этом стало известно из заявления мэра города Ивана Приходько, которое было сделано 16 июля.

«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что в результате нападения серьезно пострадала городская больница № 2.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотников боевиков ВСУ на Воронежскую область. Согласно данным, полученным от мэра Воронежа Сергея Петрина, повреждены более ста квартир, семь жилых зданий и одно хозяйственное сооружение. Кроме того, пострадали четырнадцать транспортных средств. Вечером, 15 июля, число пострадавших в результате атаки возросло до 27 человек.

В связи с произошедшими событиями Следственный комитет Российской Федерации инициировал расследование уголовных дел по факту террористических актов.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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