Армия Китая провела учения с участием робопсов

Отрабатывали взаимодействие в условиях боя.

В китайской армии появились высокотехнологичные солдаты. В Поднебесной провели тактические учения с участием беспилотников и робопсов.

На этих кадрах дроны прикрывают бойцов и уничтожают условные цели. Взаимодействие отрабатывали в условиях, близких к реальному бою.

Роботизированные псы вели разведку, зачищали помещения и прорывали вражескую оборону.