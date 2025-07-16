Армия Китая провела учения с участием робопсов

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Армия Китая провела учения с участием робопсов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

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Отрабатывали взаимодействие в условиях боя.

В китайской армии появились высокотехнологичные солдаты. В Поднебесной провели тактические учения с участием беспилотников и робопсов.

На этих кадрах дроны прикрывают бойцов и уничтожают условные цели. Взаимодействие отрабатывали в условиях, близких к реальному бою.

Роботизированные псы вели разведку, зачищали помещения и прорывали вражескую оборону.

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