Взрыв газа произошел в доме под Новосибирском

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

В результате женщина получила ранения, существует вероятность, что под обломками здания находятся еще двое человек.

Взрыв газа произошел в доме под Новосибирском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В одном из многоквартирных домов в Новосибирской области прогремел взрыв газа. Об этом 16 июля информирует пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по Новосибирской области.

Сообщается, что инцидент случился в населенном пункте Красный Яр, который находится в Новосибирской области.

«Предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире <…> многоквартирного кирпичного дома без последующего горения», — указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в результате взрыва получила ранения женщина. Также существует вероятность, что под обломками здания находятся еще двое человек.

В данный момент специалисты по чрезвычайным ситуациям занимаются расчисткой завалов на месте обрушения здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве бытового газа в жилом доме в Курске.

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