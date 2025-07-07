Человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Курске

Взрыв газа произошел утром 7 июля в центре Курска на улице Марата. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной стала утечка бытового газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома. В результате взрыва частично обрушились стена и балкон.

«По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу», — написал Хинштейн.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Территория оцеплена.

Хинштейн также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Ершов Саратовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, после чего вспыхнул пожар. Жертв удалось избежать — никто из жильцов не пострадал. Все жители пятиэтажного дома были оперативно эвакуированы. По информации губернатора Романа Бусаргина, в результате взрыва повреждения получили три соседние квартиры.