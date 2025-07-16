«Вызвало давку»: девять человек получили травмы после концерта Бейонсе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Девять человек получили травмы после концерта Бейонсе

Девять человек пострадали во время давки после концерта Бейонсе

Фото: www.globallookpress.com/Recording Academy / Grammys

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инцидент произошел в метрополитене.

В результате давки на станции метро в районе Вайн-Сити в США пострадали девять человек. Инцидент произошел в штате Атланта после концерта певицы Бейонсе. Об этом сообщил телеканал Atlanta News First.

«По данным метрополитена Атланты, один из пассажиров начал кричать и бежать, что вызвало давку на эскалаторе. Эскалатор набрал скорость и внезапно остановился», — говорится в материале.

Свидетельница произошедшего рассказала, что людей захлестнула паника. Когда эскалатор ускорился, с него упало примерно 20 человек друг на друга.

Как отмечается, восемь пострадавших были госпитализированы. У семерых обнаружили порезы и царапины, один из них сломал лодыжку. Один из потерпевших отказался ехать в больницу.

Стадион, на котором проходил концерт певицы Бейонсе, вмещает около 70 тысяч человек. На платформе станции метро после концерта оказались сотни человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не стать жертвой в толпе. Эксперт поделился лайфхаками по «выживанию» на летних фестивалях.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Классика и хиты объединятся на фестивале в центре Москвы
14:25
Трамп: ракеты для Patriot уже отправлены Киеву
14:10
«Для каждой семьи»: объекты в еще четырех регионах РФ подключили к газовым сетям
13:58
«Вызвало давку»: девять человек получили травмы после концерта Бейонсе
13:45
Спасатели извлекли погибшего из-под завалов после взрыва газа под Новосибирском
13:30
Чехия признала невозможность полного запрета торговли с Россией

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Ретроградный Меркурий возвращается: как пережить «время хаоса» с 18 июля по 11 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025