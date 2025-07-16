«Вызвало давку»: девять человек получили травмы после концерта Бейонсе

Инцидент произошел в метрополитене.

В результате давки на станции метро в районе Вайн-Сити в США пострадали девять человек. Инцидент произошел в штате Атланта после концерта певицы Бейонсе. Об этом сообщил телеканал Atlanta News First.

«По данным метрополитена Атланты, один из пассажиров начал кричать и бежать, что вызвало давку на эскалаторе. Эскалатор набрал скорость и внезапно остановился», — говорится в материале.

Свидетельница произошедшего рассказала, что людей захлестнула паника. Когда эскалатор ускорился, с него упало примерно 20 человек друг на друга.

Как отмечается, восемь пострадавших были госпитализированы. У семерых обнаружили порезы и царапины, один из них сломал лодыжку. Один из потерпевших отказался ехать в больницу.

Стадион, на котором проходил концерт певицы Бейонсе, вмещает около 70 тысяч человек. На платформе станции метро после концерта оказались сотни человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не стать жертвой в толпе. Эксперт поделился лайфхаками по «выживанию» на летних фестивалях.