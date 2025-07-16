Установлена личность одного из стрелявших в бойца MMA Хизриева в Махачкале
Установлена личность одного из стрелявших в бойца MMA Хизриева в Махачкале
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Покушение на убийство произошло в районе жилых домов 15 июля. Злоумышленники поджидали спортсмена, когда он выходил из автомобиля.
Личность одного из стрелявших в бойца МММ Тимура Хизриева в Махачкале была установлена. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.
Как сообщается, одним из злоумышленников является Марсель А. 1995 года рождения. Однако данные по другому нападавшему пока неизвестны и устанавливаются.
Также источник поделился, что у Хизриева четыре пулевых ранения. Предварительно, стрельба велась из двух пистолетов, один из которых был травматический.
Покушение на убийство произошло в районе жилых домов. Злоумышленники поджидали бойца, когда он выходил из автомобиля. Во дворе прозвучало около десяти выстрелов. Некоторые пули попали в припаркованные рядом автомобили. Нападавшие были в зеленых масках. После они скрылись с места преступления. В городе объявили план «Перехват».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Нальчика произошла перестрелка. Неизвестный напал на сотрудника дорожной полиции, подойдя к нему со спины, нанес 11 ножевых ранений и пытался отобрать табельное оружие. После чего коллеги пострадавшего открыли стрельбу на поражение.
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