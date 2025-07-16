Трамп: ракеты для Patriot уже отправлены Киеву

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Трамп: ракеты для Patriot уже отправлены Киеву

Фото, видео: Mauricio Campino/ТАСС; 5-tv.ru

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Оружие Украине идет из Германии.

Американские ракеты для Patriot уже отправлены на Украину. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.

Это произошло в рамках нового соглашения между ЕС и Штатами. Они договорились поставлять Киеву то американское оружие, за которое будет платить Европа. Трамп в очередной раз дал понять: для Америки это выгодная сделка, которая поможет возместить потраченные на Украину миллиарды.

«Patriot уже отправлены. Они идут из Германии, а Германия потом восполнит запасы. Во всех случаях США получат компенсацию в полном объеме. Евросоюз и НАТО собираются вернуть нам все деньги. В некоторых случаях страны Евросоюза будут платить нам напрямую», — заявил президент США Дональд Трамп.

При этом накануне американский президент заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты. Но этим собирается заняться Фридрих Мерц. Как заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, канцлер ФРГ тайно готовит поставку «Таурусов» Киеву.

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