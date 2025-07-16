Российские военные освободили Новохатское в ДНР

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

ВС РФ освободили Новохатское в ДНР

ВС России освободили Новохатское в ДНР в рамках наступательной операции

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Минобороны РФ сообщило об успехах на донецком направлении и нанесении значительных потерь украинским боевикам.

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новохатское, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 июля официально заявило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, операция прошла в рамках планомерного наступления на восточном направлении и позволила улучшить тактическое положение российских сил.

Помимо освобождения населенного пункта, российские войска нанесли массированные удары по живой силе и технике трех механизированных бригад противника и одного подразделения морской пехоты ВСУ. В результате было уничтожено около 200 украинских боевиков, девять единиц автотехники, одно артиллерийское орудие, станция РЭБ и одна бронированная машина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во вторник, 15 июля, ВС РФ освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР. Кроме того, в ходе ударов по украинским позициям в Сумской и Днепропетровской областях ВСУ понесли потери до 615 человек. Операции продолжаются в рамках текущей фазы специальной военной операции.

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