Российские военные освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Российские военные освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР

Минобороны: российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Петровка и Воскресенка в Донецкой Народной Республике перешли под контроль ВС РФ в результате наступления.

Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов — Воскресенка и Петровка, расположенных в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, подразделения Южной группировки войск успешно продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и закрепившись в Петровке, тогда как бойцы группировки «Восток» провели активные действия по взятию Воскресенки.

Также отмечается, что российские силы нанесли значительные потери Вооруженным силам Украины в других регионах. В Сумской области, по данным Минобороны, уничтожено до 180 украинских военных, в Днепропетровской — до 435. Удары были нанесены не только по живой силе, но и по складам БПЛА, а также по объектам инфраструктуры военных аэродромов.

Среди уничтоженной техники — две пусковые установки зенитного комплекса IRIS-T, произведенного в Германии, а также американский снаряд РСЗО HIMARS. Российские системы ПВО также сбили семь управляемых авиационных бомб и 103 беспилотника самолетного типа.

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