Петровка и Воскресенка в Донецкой Народной Республике перешли под контроль ВС РФ в результате наступления.

Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов — Воскресенка и Петровка, расположенных в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, подразделения Южной группировки войск успешно продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и закрепившись в Петровке, тогда как бойцы группировки «Восток» провели активные действия по взятию Воскресенки.

Также отмечается, что российские силы нанесли значительные потери Вооруженным силам Украины в других регионах. В Сумской области, по данным Минобороны, уничтожено до 180 украинских военных, в Днепропетровской — до 435. Удары были нанесены не только по живой силе, но и по складам БПЛА, а также по объектам инфраструктуры военных аэродромов.

Среди уничтоженной техники — две пусковые установки зенитного комплекса IRIS-T, произведенного в Германии, а также американский снаряд РСЗО HIMARS. Российские системы ПВО также сбили семь управляемых авиационных бомб и 103 беспилотника самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Киев передает Трампу неверные данные о происходящем на фронте.