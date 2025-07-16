«Для каждой семьи»: объекты в еще четырех регионах РФ подключили к газовым сетям

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Объекты в еще четырех регионах РФ подключили к газовым сетям

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru

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Газ стал доступным для сотен людей в Пермском крае, Костромской, Тамбовской и Ростовской областях.

Газ теперь доступен для сотен людей сразу в четырех субъектах. Сегодня к сетям подключили спортивные, социальные и коммунально-бытовые объекты в Пермском крае, Костромской, Тамбовской и Ростовской областях.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что топливно-энергетический комплекс имеет стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

«Энергетический комплекс, его работа касается каждого российского региона, каждой российской семьи. И очень важно, что доступ к современной энергетической инфраструктуре, современным источникам энергии расширяется для граждан по всей нашей стране, в том числе в рамках программы социальной газификации, которая была инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации поблагодарила всех, кто участвовал в работе: строителей, монтажников, а также руководителей регионов и социальных учреждений, которые настойчиво добивались газификации.

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