Тяжелые последствия: где риски заразиться менингитом выше

Симптомы данного заболевания могут быть похожи на простуду.

В России менингитом чаще всего болеют туристы, прибывшие из стран с тропическим климатом. Об этом информационному агентству URA.RU врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.

По словам специалиста, влажный и жаркий климат способствует распространению менингита — воспалению оболочек головного и спинного мозга. В России данное заболевание встречается, но намного реже. Часто его привозят люди, побывавшие в странах Африки, Латинской Америки или Юго-Восточной Азии.

Это опасное заболевание, которое может повредить разные участки мозга и сказаться на слухе, зрении, речи, привести к параличу или даже смерти. Важно выявить недуг на ранней стадии, чтобы свести к минимуму подобные последствия, пояснил врач.

Заразиться менингитом можно через слюну, кашель или при близком контакте с больным.

Причиной менингита могут быть бактерии, вирусы или грибки. Первые симптомы часто схожи с простудой: слабость, головная боль и температура. Кроме того, болезнь может сопровождаться рвотой, светобоязнью, а также проблемами с движениями головы и шеи, уточнил эксперт.

«В зоне риска — пациенты после химиотерапии, люди с ВИЧ, врожденными нарушениями иммунной системы. У них болезнь может развиваться быстрее, а последствия нередко оказываются тяжелыми, так как организм не справляется с инфекцией», — добавил Волчков.

Защиты от всех форм данного заболевания нет. Однако тем, кто собирается поехать в страны с тропическим климатом, рекомендуют ставить вакцины против менингококковой инфекции — одного из возбудителей данного недуга.

Также необходимо соблюдать правила гигиены и элементарные нормы предосторожности: часто мыть руки, пить бутилированную воду, проветривать помещения. А при первых признаках недомогания обратиться к врачу.

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