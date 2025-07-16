Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск

Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поездка происходит в преддверии празднования дня металлурга.

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства в уральском городе находится с рабочей поездкой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который приводит ТАСС.

«Президент поработает в Магнитогорске. Там цех коксования набрал полную мощность, переходит на полные обороты. Также президент, естественно, пообщается с руководством предприятия», — поделился он.

Приезд российского лидера происходит в преддверии празднования Дня металлурга. Как отмечает официальный представитель Кремля, в планах у Путина есть посещение Магнитогорского металлургического комбината. Предприятие считается одним из крупнейших производителей стали, а также по праву находится в лидерах среди предприятий черной металлургии России.

Кроме этого, Владимир Владимирович встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин вспомнил песню «Стоят девчонки» из-за демографической ситуации в России. Однако в данный момент статистика показывает обратную ситуацию — теперь не хватает именно женщин.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
ВС России поразили украинский зенитный комплекс С-300 ракетой «Искандер»
17:45
Трагедия на Мокше: причиной гибели матери и дочери мог стать водоворот
17:35
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск
17:20
«Столото» и F6 заблокировали почти 5000 мошеннических сайтов за полгода
17:10
Кремль призывает усилить давление на Киев ради возобновления переговоров
16:55
Извержение вулкана началось на исландском полуострове

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Молча принимали соболезнования: с Юрием Морозом простились жена и дочь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025