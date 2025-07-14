Путин вспомнил песню «Стоят девчонки», говоря о демографии в России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Президент отметил изменение соотношения мужчин и женщин в стране.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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В ходе встречи, посвященной вопросам здравоохранения и демографии, президент Российской Федерации Владимир Путин процитировал известную песню «Стоят девчонки». Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране изменилась, и теперь не хватает именно женщин.

На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно, хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят, да? Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин», — отметил Путин.

В ходе встречи с президентом Голикова проинформировала его о том, что в настоящее время наблюдается изменение демографической ситуации. В прошлом году было зафиксировано увеличение числа новорожденных мальчиков. Ранее ситуация была противоположной.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил, что для России имеет значение вопрос морали в большой политике.

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