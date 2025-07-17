Соединяя регионы России: открыт новый участок трассы м-12

Открылся очередной участок трассы М-12. Это скоростное шоссе по идее должно связать всю Россию — от Петербурга до Владивостока. Сегодня у дороги 300 новых километров, проходящих через Башкирию, Пермский край, Свердловскую область.

Президент отметил, что эта трасса обязательно раскроет экономический потенциал многих регионов. Все детали — у корреспондента «Известий» Екатерины Шиловой.

275 километров новой трассы в масштабах России, кажется, не так и много. Но именно этого участка не хватало для того, чтобы добраться на Урал из столицы можно было одним днем.

Время в пути теперь сократится вдвое. До Казани до Екатеринбурга теперь можно будет доехать примерно за семь часов. Из Москвы — за 14. Раньше эта дорога занимала чуть меньше двух суток.

Первыми по трассе проехали, конечно, ее строители. Сразу после торжественной церемонии открытия.

Трасса М-12 уже стала, без преувеличения, стратегической. Новые транспортные возможности коснутся, с экономической точки зрения, почти трети населения страны.

«Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край. Все эти субъекты федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществить комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Участок между башкирским городом Дюртюли и свердловским поселком Ачит прокладывали, по сути, в чистом поле. Для примера — только объем земляных работ для дороги протяженностью 93 километра превысил десять миллионов кубометров грунта.

Занимался этим ключевой участник строительства — компания «Нацпроектстрой», которая также прокладывает высокоскоростную железнодорожную магистраль. В период пика строительства привлекали более двух тысяч рабочих и свыше тысячи единиц техники.

Сама трасса — это не просто асфальт. Это мосты, эстакады, безбарьерная система оплаты — не нужно нигде останавливаться. А еще связь на протяжении всего пути уже работает без перебоев.

Новый участок трассы — часть куда большего проекта, который продолжает реализовываться по всей стране. Одновременно с открытием дороги вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе работ.

«Маршрут „Россия“ от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга идет в плавном режиме. Вы утвердили шестилетнюю программу, в которой у нас есть средства, которые мы, кроме этой дороги, и до Тюмени, и дальше мы продолжаем обходы Тюмени, обходы Екатеринбурга, обходы Новосибирска. Еще целого ряда городов в рамках той программы 50 обходов городов, которая утверждена за шесть лет. Дорожники набрали хороший темп», — сказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

В эксплуатации дорог активно применяется искусственный интеллект. Именно на него возложена задача по безопасности движения.

«Одной из самых передовых является система выявления инцидентов, которая позволяет в автоматическом режиме выявлять десятки различного рода событий. Таких как авария, остановка ТС, выпавший груз, возможные возгорания», — сказал гендиректор компании по обслуживанию трассы М-12 Марсель Нигметзянов.

На Екатеринбурге М-12, конечно, не закончится. Уже ведутся работы по прокладке трассы до Тюмени, а потом и на Дальний Восток до границы с Китаем. И такие трассы пользуются популярностью. По участку между Москвой и Казанью за 1,5 года проехало больше 40 миллионов автомобилей.