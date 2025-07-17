«Агрессором были мы»: на Западе признали вину перед Россией за 2000-е

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 19 0

Аналитик ЦРУ Джонсон: Запад сам развязал противостояние с Россией

«Агрессором были мы»: на Западе признали вину перед Россией за 2000-е годы

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Еще тогда Москва предлагала НАТО сотрудничество, но положительного ответа не получила.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в 2000-е Запад проявил агрессию и пренебрегал интересами России. По его словам, именно это стало причиной нынешнего противостояния с РФ. Об этом он рассказал на YouTube-канале.

«Россия не была агрессором. Агрессором были мы. В 2000 году Россия хотела вступить в НАТО, а мы сказали «нет». Отказано. И это было одним из тех моментов, о которых Путин высказался в интервью с Павлом Зарубиным, которое вышло в воскресенье. Он сказал: «Вы знаете, мы неоднократно делали предложения о сотрудничестве с Западом по вопросам национальной безопасности». Тем не менее, как подчеркнул Путин, «во всем нам было отказано», — отметил эксперт.

Джонсон подчеркнул, что именно таким образом Запад запустил противостояние с Россией. По его мнению, в 2013 году НАТО поддержало антигосударственный переворот на Украине, затем Североатлантический альянс закрыл глаза на притеснение русскоязычного населения на востоке страны. Все это стало причинами для начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских ракет Patriot на Украину.

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