Гибнут мирные: Израиль продолжает бомбить Сирию

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По меньше мере 15 человек погибли при атаке Израиля на Сирию

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

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Жертвами атак ЦАХАЛ стали по меньшей мере 15 человек.

По меньшей мере 15 человек погибли во время атаки Израиля на Сирию. ЦАХАЛ нанес удары по западу и югу республики. Как сообщают сирийские власти, под огнем оказался медицинский конвой.

Взрывы гремели в прямом эфире новостных выпусков. Многие страны уже осудили действия Израиля. В их числе Россия. Наш постпред при ООН назвал удары недопустимыми. И напомнил, что израильские атаки привели к гуманитарной катастрофе в регионе.

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя назвал удары недопустимыми. Он напомнил, что атаки Израиля уже привели к гуманитарной катастрофе в другом ближневосточном регионе — в секторе Газа.

«Мы решительно осуждаем атаки, в результате которых гибнут и получают ранения гражданские лица. Особенно тревожит устойчивый и все более отчетливый характер ударов по местам, где люди собираются в поисках пропитания», — сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя на заседании Совбеза ООН призвал Израиль прекратить насилие и снять блокаду с сектора Газа. Всего за сутки жертвами боевых действий стали десятки жителей анклава. Еще 25 погибли во время давки у пункта раздачи гуманитарной помощи, которой из-за ограничений Израиля на всех не хватает.

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Гибнут мирные: Израиль продолжает бомбить Сирию

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