Испытание на прочность: «Шелковый путь» добрался до пустыни Гоби

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Ралли-марафон «Шелковый путь» добрался до пустыни Гоби

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Легендарный ралли-марафон набирает обороты.

Легендарный ралли-марафон «Шелковый путь» завершил очередной этап. Участок длиной более 200 километров в окрестностях Улан-Батора оказался одним из сложнейших.

Быстрее всех его преодолели грузовики. Вся шестерка промчалась по трассе со скоростью выше 110 километров в час.

Палящее солнце, проливные дожди и бездорожье — все это создавало сложности как для пилотов, так и для машин. Сразу два экипажа столкнулись с серьезными поломками.

Впереди участников ждут пески пустыни Гоби.

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