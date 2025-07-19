Steigan: Трамп с помощью ультиматума России по Украине пытается выиграть время

Президент США Дональд Трамп поставил России пятидесятидневный ультиматум с требованием заключить соглашение с Украиной. Такой мерой лидер Штатов пытается выиграть время прежде, чем сенат заставит его ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщает издание Steigan.

«Трамп, похоже, решил выиграть себе пятьдесят дней в (Вашингтоне. — Прим. ред.), чтобы добиться мира на Украине, прежде чем сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России», — говорится в публикации.

По информации издания, в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта американская сторона введет до 100% пошлин на импорт из стран, которые продолжают торговлю с Россией. Таким образом, Вашингтон намерен усилить давление не только на Москву, но и на ее экономических партнеров.

Параллельно в администрации Трампа обсуждаются поставки новых военных систем — в будущих пакетах помощи Киеву могут появиться не только ракеты, но и полноценные батареи зенитных комплексов Patriot.

СМИ и эксперты отмечают, что несмотря на громкие заявления в Вашингтоне и европейских столицах царит атмосфера, которая отражает разочарование и отсутствие согласованной стратегии по отношению к России.