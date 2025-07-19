Более 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

В Лос-Анджелесе более 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу

Более 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе

Фото: www.globallookpress.com/Ringo Chiu

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Около пяти человек находятся в критическом состоянии.

В Лос-Анджелесе в толпу людей въехал автомобиль, в результате произошедшего ранения разной степени тяжести получили больше 20 человек. Об этом инциденте сообщила пресс-служба пожарной службы американского города.

В публикации сказано, что четыре-пять пострадавших находятся в критическом состоянии, еще около десяти человек — в удовлетворительном состоянии. В ведомстве уточнили, что всем раненым в результате этого происшествия оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошло в субботу, 19 июля, на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда. К слову, ранее СМИ сообщали о том, что водитель специально въехал в толпу людей. При этом местные органы власти и полиция не раскрывает подробности случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что на автозаправке в Риме прогремел сильный взрыв. В результате ЧП пострадали десятки людей. Среди раненых были спасатели и правоохранители. До этого в Калифорнии взорвался склад фейерверков. Сдетонировали сотни фейерверков и эффектно взорвались в воздухе.

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