Си Цзиньпин может встретиться в Пекине с Путиным и Трампом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Китай приурочит встречу лидеров к военному параду в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

The Times: Си Цзиньпин хочет провести саммит с Путиным и Трампом в Пекине

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Китайские власти рассматривают возможность организации встречи с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Встреча может пройти 3 сентября в Пекине и быть приурочена к масштабному военному параду, который состоится на площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

По мнению китайских экспертов, такая встреча могла бы стать символом международной стабильности.

«Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — приводит издание слова профессора Цзинь Цаньжуна из Университета Жэньминь.

По информации СМИ, в Пекине рассчитывают, что участие Трампа в саммите может укрепить образ Китая как ключевого посредника в глобальной политике.

О визите Владимира Путина в Китай ранее говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, президент России планирует поездку в августе или сентябре.

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