Россия впервые не победила в техническом соло на ЧМ по синхронному плаванию

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, российская спортсменка Татьяна Гайдай не сумела завоевать медаль в технической программе соло. Это первый случай в истории, когда представительница России не заняла первое место в этом виде на мировом первенстве.

Победу одержала китаянка Сю Хуэйянь, получившая от судей 272,9917 балла. Гайдай не вошла в число призеров. Она получила 228,5625 балла и заняла 12-е, последнее место в финале. После завершения программы спортсменка не сдержала слез из-за допущенной ошибки. Это стало значимым событием для синхронного плавания — ранее российские спортсменки традиционно лидировали в этой дисциплине.

До этого момента россиянки уступали золото в соло-программе лишь однажды — в 2007 году Наталья Ищенко заняла второе место, уступив француженке Виржини Дидье. Однако даже тогда оставались в числе призеров.

С 2022 по 2024 год российские синхронистки не выступали на чемпионатах мира из-за ограничений, связанных с геополитической ситуацией.