Обаму обвинили в создании фейка о вмешательстве России в выборы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

ЦРУ ранее признало, что доклад о вмешательстве РФ готовили с нарушениями.

Габбард: Администрация Обамы сфабриковала фейк о вмешательстве РФ в выборы

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt

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Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что администрация Барака Обамы сфабриковала доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. С документом можно ознакомиться на сайте ведомства.

По словам Габбард, американская разведка была использована в политических целях для подрыва легитимности президентства Дональда Трампа.

«Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации бывшего президента США Барака Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа», — написала директор Национальной разведки США в социальной сети Х.

Габбард подчеркнула, что кампания по обвинению России в вмешательстве началась сразу после победы Трампа. По ее утверждению, администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, в котором должен был прослеживаться некий «российский след». Расследование обстоятельств подготовки документа позже возглавил специальный прокурор Роберт Мюллер.

В июле 2025 года ЦРУ официально заявило, что первоначальная оценка разведки по вопросу вмешательства РФ в выборы была составлена с многочисленными процедурными нарушениями. В ведомстве допустили, что доклад мог носить политически мотивированный характер.

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