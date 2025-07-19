Глава IHF попросил МОК вернуть россиян и белорусов на турниры по гандболу

Международная федерация гандбола (IHF) обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Об этом сообщил президент IHF Хассан Мустафа. Его заявление было опубликовано на официальном сайте Белорусской федерации гандбола.

По словам Мустафы, федерация направила в МОК официальное обращение, в котором подчеркнула важность допуска команд из России и Белоруссии к состязаниям. Он отметил, что это необходимо «в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире».

После обмена данными с Международным олимпийским комитетом федерация подготовила конкретный сценарий, в рамках которого команды из обеих стран могли бы вернуться на международную арену. Пока IHF не получила официального ответа от МОК, однако руководство федерации выразило надежду на положительное решение.

Мустафа подчеркнул, что поддержка спортсменов со стороны IHF остается неизменной, а участие всех сильнейших сборных необходимо для сохранения духа международной спортивной конкуренции. Он добавил, что «с нетерпением ждет возможности поприветствовать российских и белорусских гандболистов на соревнованиях высокого уровня».