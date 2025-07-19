В Дагестане перевернулся автобус с детьми

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 106 0

Пострадали по меньшей мере 18 несовершеннолетних пассажиров.

В Дагестане перевернулся автобус с детьми

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В Гунибском районе Республики Дагестан произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. По информации регионального управления МЧС, авария случилась на дороге недалеко от села Салта.

По предварительным данным, УАЗ-3303 съехал с дороги, а затемперевернулся. Известно, что в результате аварии есть пострадавшие. Сейчас их количество достигло 18 и продолжает расти. Пострадавшим детям оказывается медицинская помощь, на месте работают оперативные службы и следователи.

«Им оказывают медицинскую помощь. Они доставляются в больницу», — сообщил источник 5-tv.ru.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины потери управления и техническое состояние транспортного средства. В официальном сообщении подчеркивается, что в автобусе находились несовершеннолетние. Состояние некоторых пассажиров оценивается как средней тяжести.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре Дагестана.

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