Глава МИД ФРГ связал помощь США Украине с усилиями Мерца

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 67 0

По словам Йоханна Вадефуля, канцлер лично убедил Дональда Трампа не отказываться от поддержки Киева.

Глава МИД ФРГ связал помощь США Украине с усилиями Мерца

Фото: Planet Pix via ZUMA Press Wire/ТАСС

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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение президента США Дональда Трампа продолжать оказывать военную помощь Украине стало возможным благодаря усилиям канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

По словам Вадефуля, немецкий лидер продемонстрировал четкую позицию в пользу поддержки Киева в личных переговорах с американским президентом. Он подчеркнул, что Мерц поднимал этот вопрос во время встречи в Овальном кабинете, а также на саммите «Большой семерки».

«Фридрих Мерц сыграл в этом важную роль, поскольку с самого начала ясно дал понять, что он привержен делу Украины. Он говорил об этом, находясь в Овальном кабинете. И он говорил об этом в личных беседах на саммите G7», — отметил глава МИД в интервью газете Bild.

Министр также добавил, что активная позиция канцлера позволила укрепить трансатлантические отношения, а также сохранить единую линию Запада в вопросе военной поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

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