Паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 495 0

Пассажирам пришлось прыгать за борт, судьба многих людей остается неизвестной.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sri Lanka Air Force Media; 5-tv.ru

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У берегов Индонезии вспыхнул пожар на пароме KM Barcelona VA, на борту которого находились 280 человек. Об этом на The U.S. Sun.

По предварительной информации, огонь возник на нижних палубах судна и быстро распространился. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как густой черный дым поднимается над паромом, а люди в спасательных жилетах в панике покидают судно, прыгая в воду. Некоторые пассажиры кричат и зовут на помощь.

Очевидцы утверждают, что часть людей могла оказаться заблокированной внутри помещения. Пока неизвестно, есть ли среди них пострадавшие или погибшие. Причины возгорания выясняются. Экипаж пытался организовать эвакуацию, помогая пассажирам надевать спасательные средства.

В спасательной операции участвуют местные рыбаки и проходящие мимо суда. Информации о точном числе эвакуированных пока нет. Пожар стал причиной паники на борту, и в настоящее время ситуация остается напряженной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате шторма, который обрушился на залив Халонг на севере Вьетнама, затонуло туристическое судно.

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