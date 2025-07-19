Более 30 человек погибло в результате крушения круизного судна во Вьетнаме

В результате шторма, который обрушился на залив Халонг на севере Вьетнама, затонуло туристическое судно. В результате происшествия погибли 34 человек. Об этом 19 июля стало известно из сообщения агентства VnExpress.

«Пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек и обнаружили тела 34 человек», — говорится в публикации.

На месте работают несколько групп спасателей. Одна из них действует на поверхности и с помощью специального оборудования ведет поиск выживших. Команда водолазов работает под водой и пытается попасть в трюм судна.

Известно, что для проведения спасательной операции в регионе было мобилизовано около 300 человек, включая сотрудников пограничной службы, Военно-морского флота, береговой охраны, полиции и портовых властей. Кроме того, были задействованы 27 судов и два катера.

Сообщается, что на борту судна Wonder Sea находились 48 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На данный момент известно, что среди погибших восемь детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в акватории Красного моря у берегов Хургады в одном километре от берега 27 марта произошло крушение батискафа. По имеющимся данным, судно находилось в эксплуатации около десяти лет. На борту батискафа в момент происшествия находились 45 граждан России.