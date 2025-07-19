Более 30 человек погибло в результате крушения круизного судна во Вьетнаме

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 182 0

Одиннадцать пассажиров спасены, поиски продолжаются.

затонуло судно

Фото: Reuters/Pablo Sanchez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате шторма, который обрушился на залив Халонг на севере Вьетнама, затонуло туристическое судно. В результате происшествия погибли 34 человек. Об этом 19 июля стало известно из сообщения агентства VnExpress.

«Пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек и обнаружили тела 34 человек», — говорится в публикации.

На месте работают несколько групп спасателей. Одна из них действует на поверхности и с помощью специального оборудования ведет поиск выживших. Команда водолазов работает под водой и пытается попасть в трюм судна.

Известно, что для проведения спасательной операции в регионе было мобилизовано около 300 человек, включая сотрудников пограничной службы, Военно-морского флота, береговой охраны, полиции и портовых властей. Кроме того, были задействованы 27 судов и два катера.

Сообщается, что на борту судна Wonder Sea находились 48 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На данный момент известно, что среди погибших восемь детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в акватории Красного моря у берегов Хургады в одном километре от берега 27 марта произошло крушение батискафа. По имеющимся данным, судно находилось в эксплуатации около десяти лет. На борту батискафа в момент происшествия находились 45 граждан России.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025