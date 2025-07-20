Пожар на пароме у берегов Индонезии привел к гибели трех человек
Инцидент произошел на пароме, который перевозил свыше 300 человек в провинции Северный Сулавеси.
Фото: www.globallookpress.com/Basarnas
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Три человека стали жертвами пожара на пароме KM Barcelona VA у побережья Индонезии. Об этом сообщила газета Mint.
Информации о подтвержденных жертвах пока не поступало.
Происшествие произошло на пассажирском пароме, перевозившем более трехсот человек в индонезийской провинции Северный Сулавеси. По словам представителя местной поисково-спасательной службы Вери Ариянто, удалось эвакуировать почти 150 человек.
Спасательная операция продолжается. В ней задействованы два крупных судна, несколько лодок и дополнительные плавсредства. К поискам подключились также рыбаки из близлежащих населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии. Возгорание началось на нижних палубах, откуда стал распространяться густой черный дым, вызвавший панику среди находившихся на судне людей.
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