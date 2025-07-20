Пожар на пароме у берегов Индонезии привел к гибели трех человек

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 102 0

Инцидент произошел на пароме, который перевозил свыше 300 человек в провинции Северный Сулавеси.

Пожар на судне у берегов Индонезии привел к гибели трех человек

Фото: www.globallookpress.com/Basarnas

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Три человека стали жертвами пожара на пароме KM Barcelona VA у побережья Индонезии. Об этом сообщила газета Mint.

Информации о подтвержденных жертвах пока не поступало.

«Сильный пожар в воскресенье охватил судно KM Barcelona VA у побережья Индонезии, и пассажиры были вынуждены прыгнуть в море», — говорится в публикации.

Происшествие произошло на пассажирском пароме, перевозившем более трехсот человек в индонезийской провинции Северный Сулавеси. По словам представителя местной поисково-спасательной службы Вери Ариянто, удалось эвакуировать почти 150 человек.

Спасательная операция продолжается. В ней задействованы два крупных судна, несколько лодок и дополнительные плавсредства. К поискам подключились также рыбаки из близлежащих населенных пунктов.

«По предварительной информации, пожар происходит недалеко от острова Талисе», — рассказал Джерри Хармонсина, секретарь регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Северного Сулавеси.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии. Возгорание началось на нижних палубах, откуда стал распространяться густой черный дым, вызвавший панику среди находившихся на судне людей.

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