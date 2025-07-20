Еще девять украинских дронов ликвидированы силами ПВО над территорией РФ

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

Все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Силы ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силами противовоздушной обороны (ПВО) над российскими регионами уничтожено еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточняется, атака произошла в период с 17:40 до 20:00 по московскому времени. Все дроны были самолетного типа.

По данным военного ведомства, четыре аппарата сбиты над Брянской областью, еще два — в небе над Калужским регионом. По одному беспилотнику перехвачено над Московской, Белгородской и Смоленской областями.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, три украинских дрона боевиков ВСУ были уничтожены при попытке подлета к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что все цели были успешно ликвидированы, и добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Повреждений на земле и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Это уже вторая попытка атаки на Москву за сутки. Утром стало известно о перехвате еще трех БПЛА, а позднее — и четвертого.

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