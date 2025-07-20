Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 69 0

Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве

Три новых дрона сбиты на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Система ПВО сработала оперативно.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 июля, сообщил о ликвидации еще трех беспилотников боевиков ВСУ, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, все летательные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны России.

Как отметил мэр, на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Повреждений на земле и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Это уже второй за день случай атаки дронов на Москву. Ранее утром стало известно о перехвате еще трех БПЛА, а позднее — и о четвертом.

Серия попыток атак говорит о сохраняющемся риске воздушной угрозы. Власти подчеркивают, что система ПВО продолжает действовать стабильно и надежно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что за минувшую ночь, с 23:30 мск 19 июля по 07:00 мск 20 июля, российские силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФОб этом 20 июля проинформировало Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале.

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