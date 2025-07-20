Такер Карлсон: США недооценили экономику России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

В итоге страна не ощутила особых последствий.

Американский журналист Карлсон оценил экономику России

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Новые санкции против России со стороны США оказались непродуманными с точки зрения способности российской экономики к адаптации и навредили при этом американской власти. Об этом в беседе с немецкой газетой Bild сообщил журналист Такер Карлсон.

«Мы недооценили и, честно говоря, просто не понимали природу российской экономики, русской цивилизации», — пояснил он.

К тому же он добавил, что Вашингтон ввел против Москвы «беспрецедентные санкции», забрал имущество стоимостью в миллиарды долларов у олигархов государства, но в итоге никакого вреда Россия не ощутила.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Сергей Глазьев сообщил о том, что санкции Европейского союза (ЕС) в отношении Москвы и Минска стоили крайне дорого для объединения и сказались на Европе во много раз ощутимее, чем по РФ и Белоруссии. Он также рассудил, что изменить текущую ситуацию при помощи милитаризации у Европы не получится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Такер Карлсон потребовал лишать гражданства США за участие в конфликте на Украине.

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