Новые санкции против России со стороны США оказались непродуманными с точки зрения способности российской экономики к адаптации и навредили при этом американской власти. Об этом в беседе с немецкой газетой Bild сообщил журналист Такер Карлсон.

«Мы недооценили и, честно говоря, просто не понимали природу российской экономики, русской цивилизации», — пояснил он.

К тому же он добавил, что Вашингтон ввел против Москвы «беспрецедентные санкции», забрал имущество стоимостью в миллиарды долларов у олигархов государства, но в итоге никакого вреда Россия не ощутила.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Сергей Глазьев сообщил о том, что санкции Европейского союза (ЕС) в отношении Москвы и Минска стоили крайне дорого для объединения и сказались на Европе во много раз ощутимее, чем по РФ и Белоруссии. Он также рассудил, что изменить текущую ситуацию при помощи милитаризации у Европы не получится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Такер Карлсон потребовал лишать гражданства США за участие в конфликте на Украине.