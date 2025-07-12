Такер Карлсон потребовал лишать гражданства США за участие в конфликте на Украине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Журналист Такер Карлсон: лишать гражданства США за участие в конфликте в Украине

Такер Карлсон потребовал лишать гражданства США за участие в конфликте в Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Журналист считает, что люди, которые числились в вооруженных силах иных государств, никогда не должны допускаться к власти в Америке.

Журналист Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, воевавших на Украине. Такое заявление он сделал на конференции Turning Point USA.

«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства», — отметил журналист.

По мнению Карлсона, невозможно выступать за интересы другой страны, но при этом продолжать оставаться гражданином США.

«Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — добавил политический обозреватель.

Также Такер Карлсон считает, что люди, которые числились в вооруженных силах иных государств, никогда не должны допускаться к власти в Америке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что администрация действующего президента США Дональда Трампа взялась за Такера Карлсона. Власти Америки хотели привлечь его в качестве инвестора.

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