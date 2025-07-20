WР: США зависимы от удобрений РФ из-за новых пошлин Трампа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Большее привязанность от поставок карбамида.

WP рассказала о зависимости США от удобрений РФ из-за новых пошлин Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

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Американские торговые пошлины президента США Дональда Трампа вызвали значительные изменения в мировой торговой системе, что привело к утрате Соединенными Штатами статуса ведущей страны на глобальном рынке и увеличению их зависимости от российских удобрений. Об этом стало известно из сообщения издания The Washington Post (WP).

В статье отметили, что введенные тарифы оказались причиной ряда неожиданных последствий. В частности, США теперь значительно больше зависят от России в поставках карбамида — широко используемого удобрения для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис.

По данным на май 2025 года, доля российских поставок карбамида в общий импорт США достигла 64%, что вдвое превышает показатели периода до введения Трампом десятипроцентного тарифа, который затронул большинство стран, включая основных экспортеров удобрений.

«Соединенные Штаты больше не считаются лидером мировой торговой системы. Они отказались от этой роли. <…> Это фундаментальное изменение», — процитировал WP бывшего заместителя генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Алана Вольфа.

До этого, 16 июля, Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из 150 стран в размере до 15%. Кроме того, он заявил, что не намерен заключать торговое соглашение с Евросоюзом, объяснив это тем, что пошлины в размере 30% на весь европейский импорт полностью устраивают Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ультиматум Трампа по Украине стал подарком для Путина.

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