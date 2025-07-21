Агата Муцениеце раскрыла пол будущего ребенка

Актриса устроила гендерную вечеринку на свежем воздухе.

Будущие супруги актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга узнали пол будущего ребенка. Кадрами гендерной вечеринки пара поделилась в соцсети.

Раскрыли пол ребенка звезды оригинально. Они использовали для определения ростовые куклы: синие и розовые мишки ожидали своего часа. Когда был вскрыт конверт, к Агате с объятиями подбежала розовая кукла, сообщая, что у пары родится девочка. Звездная мама не смогла сдержать эмоции и была искренне тронута. От радости артистка даже заплакала.

Мероприятие прошло на свежем воздухе, где Агата появилась в простом белом платье, которое до этого демонстрировала в других роликах. Петр выбрал для праздника черную футболку и белые брюки. Для гостей организовали фотозоны и специальные стенды, где приглашенные могли угадывать пол ребенка и делиться своими предположениями.

Отметим, что о романе Муцениеце и Дранги впервые заговорили в ноябре прошлого года, когда пара вместе появилась на публике, вызвав широкий резонанс. Позже совместные снимки пары регулярно стали появляться в их социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru, что Агата Муцениеце начала подготовку к свадьбе с Петром Дрангой.