Задержано 15 пассажирских поездов по направлению в Крым и из него

По меньшей мере 15 пассажирских поездов, следующих в Крым и из него, испытывают задержки в пути. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс».

По оперативным данным на 23:00 мск, три состава, направляющихся на полуостров, оказались задержаны — два из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Максимальное время ожидания на этом направлении составило два часа.

Кроме того, 12 поездов не могут отправиться из Крыма. Из них семь должны были следовать в Москву, три — в Санкт-Петербург. Остальные два — в Пермь и Омск — также столкнулись с отставанием от графика: задержка поезда в Пермь составляет шесть часов, в Омск — около часа.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — уточнили в Telegram-канале перевозчика.

Компания обещает держать пассажиров в курсе дальнейших изменений.

Ранее, писал 5-tv.ru, более 130 поездов задержали в Ростовской области. Движение осложнено после падения обломков беспилотника боевиков ВСУ на перегоне Лихая–Замчалово.