Обмен пленными в сирийской провинции Эс-Сувейда не состоялся

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 38 0

Причиной срыва договоренностей стало нападение вооруженных формирований на деревню Арика.

Обмен пленными в сирийской провинции Эс-Сувейда не состоялся

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

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Планировавшийся обмен пленными в сирийской провинции Эс-Сувейда не состоялся. Причиной срыва договоренностей стало нападение вооруженных формирований на деревню Арика на северо-западе региона. Об этом сообщает телеканал Sham TV в Telegram-канале.

«Обмен пленными, запланированный на 18:00 по местному времени (совпадает с московским) сегодня в деревне Умм-эз-Зайтун, провалился», — говорится в сообщении.

На текущий момент официальных комментариев от властей по поводу инцидента в деревне Арика не поступало. Ситуация в регионе остается напряженной.

Ранее, писал 5-tv.ru, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа распорядился ввести режим прекращения огня в провинции Эс-Сувейда. Он отметил, что любое нарушение режима прекращения огня будет расцениваться как угроза национальной безопасности и посягательство на территориальную целостность государства. Заявление последовало спустя несколько дней после того, как 16 июля израильская авиация нанесла удары по сирийским объектам в Дамаске, а также в районах Дараа и Эс-Сувейды. Целями атак стали здание Генерального штаба сирийской армии и президентский дворец «Каср аш-Шааб».

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