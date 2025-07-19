Президент Сирии объявил о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа выступил с заявлением о прекращении огня в южной провинции Эс-Сувейда. По его словам, любые попытки нарушить перемирие будут рассматриваться как угроза национальной безопасности и территориальной целостности страны. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Сирийское руководство подчеркивает, что подобные действия повлекут за собой правовые последствия. Власти рассчитывают, что режим прекращения огня будет строго соблюдаться всеми сторонами конфликта.

Заявление последовало спустя несколько дней после того, как 16 июля израильская авиация нанесла удары по сирийским объектам в Дамаске, а также в районах Дараа и Эс-Сувейды. Обстрелы вызвали обеспокоенность в регионе и потребовали реакции со стороны сирийского руководства. Целями атак стали здание Генерального штаба сирийской армии и президентский дворец «Каср аш-Шааб».

Аш-Шараа отметил, что правительство не допустит дестабилизации и готово защищать мирных граждан в условиях внешнего давления. Режим прекращения огня рассматривается как шаг к снижению напряженности в регионе.